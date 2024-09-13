Взрыв прогремел на заправке близ Балхаша (видео)
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В Карагандинской области вчера, 12 сентября, на газовой заправке близ Балхаша прогремел взрыв - взорвалась газовоздушная смесь в автомобиле, передает телеканал "Астана".
В результате произошедшего пострадал водитель авто.
По данным телеканала, из-за неисправности баллонного оборудования произошла утечка смеси прямо в салон авто. Затем последовал хлопок.
38-летний водитель получил ожоги различной степени тяжести. Его доставили в больницу.
Спасатели рекомендуют водителям регулярно следить за технической исправностью автомобиля.
"Управление по ЧС города Балхаш просит строго соблюдать следующие меры безопасности: следует обращать внимание на герметичность соединения трубопроводов, газовых и бензиновых клапанов, не допускать к эксплуатации автомобили на газовом топливе с истекшим сроком испытания газового баллона.
Следить за исправностью электрических проводов и приборов, своевременно проходить техническое обслуживание автомобиля, а также следить за исправностью топливной и электрической системы автотранспорта", – обратились к казахстанцам спасатели.
Напомним, на прошлой неделе близ Актау взорвался мусоровоз. От силы удара в соседнем здании выбило стекла. По счастливой случайности в результате ЧП никто не пострадал.
А в конце августа в Алматы на заправочной станции загорелся автомобиль. Огнеборцам удалось предотвратить распространение пожара и возможный взрыв.
Что делать, если загорелся автомобиль?
По данным с официального сайта ДЧС Астаны, с начала года в столице увеличилось число пожаров на автотранспорте.
"Чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра", – отмечали специалисты.
В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте. Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:
- незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;
- позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
- заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.
Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.
Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.
Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.
Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.
"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", - подчеркивали представители ДЧС.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2160826-vzryv-progremel-na-zapravke-bliz-balhasha-video/