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Взрыв прогремел на заправке близ Балхаша (видео)

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Пострадавшее авто
Пострадавшее авто. Кадр из видео: astanatv.kz

В Карагандинской области вчера, 12 сентября, на газовой заправке близ Балхаша прогремел взрыв - взорвалась газовоздушная смесь в автомобиле, передает телеканал "Астана".

В результате произошедшего пострадал водитель авто.

По данным телеканала, из-за неисправности баллонного оборудования произошла утечка смеси прямо в салон авто. Затем последовал хлопок.

38-летний водитель получил ожоги различной степени тяжести. Его доставили в больницу.

Спасатели рекомендуют водителям регулярно следить за технической исправностью автомобиля.

"Управление по ЧС города Балхаш просит строго соблюдать следующие меры безопасности: следует обращать внимание на герметичность соединения трубопроводов, газовых и бензиновых клапанов, не допускать к эксплуатации автомобили на газовом топливе с истекшим сроком испытания газового баллона.

Следить за исправностью электрических проводов и приборов, своевременно проходить техническое обслуживание автомобиля, а также следить за исправностью топливной и электрической системы автотранспорта", – обратились к казахстанцам спасатели.

Напомним, на прошлой неделе близ Актау взорвался мусоровоз. От силы удара в соседнем здании выбило стекла. По счастливой случайности в результате ЧП никто не пострадал.

А в конце августа в Алматы на заправочной станции загорелся автомобиль. Огнеборцам удалось предотвратить распространение пожара и возможный взрыв.

Что делать, если загорелся автомобиль?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, с начала года в столице увеличилось число пожаров на автотранспорте.

"Чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра", – отмечали специалисты.

В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте. Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

  • незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;
  • позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
  • заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", - подчеркивали представители ДЧС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2160826-vzryv-progremel-na-zapravke-bliz-balhasha-video/

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