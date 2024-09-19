Взрыв прогремел в селе в Алматинской области: один человек погиб, три дома повреждены

В селе Жалпаксай Алматинской области 18 сентября вследствие мощного взрыва газа разрушен дом, погиб его владелец. Соседние дома тоже повреждены, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

ДЧС Алматинской области сообщило корреспонденту NUR.KZ, что взрыв прогремел в двухэтажном доме на две квартиры в селе Жалпаксай.

"По прибытии на место вызова установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение кровли дома и разрушение стен. Также установлено, что хозяйка обрушенной квартиры №1 в момент хлопка находилась на работе, жители квартиры №2 в количестве шести человек, из них двое детей, не пострадали. В медицинской помощи не нуждались", – говорится в сообщении.

В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тело мужчины 1957 года рождения. Установлено, что он являлся хозяином квартиры №1.

"Предварительная причина хлопка – утечка природного газа в системе газоснабжения жилого дома", – сообщили в пресс-службе ДЧС.

Спасатели призвали граждан соблюдать правила безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Добавим, в полиции сообщили о начале расследования по инциденту.

"В результате инцидента погиб хозяин дома. Тело погибшего направлено в морг, назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится расследование", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

В Telegram-канале Sputnik Казахстан также сообщается, что вследствие произошедшего взрыва газа сильно пострадали еще четыре дома.

Со слов авторов публикации, в момент ЧП в доме находились грузчики, они принесли холодильник. Их ударной волной отбросило на несколько метров, но они относительно здоровы, пишет канал.

"Газ в дом провели лишь в 2023 году, и владелец дома почему-то постоянно говорил родным, что опасается взрыва газа, хотя установку проверяли газовики, утверждают родственники.

В день гибели пенсионер отослал своей внучке фото, на котором он улыбается и пребывает в хорошем настроении.

Один из соседних домов тоже сильно пострадал, еще в трех выбило стекла", – говорится в материале.

Напомним, ранее 13 сентября в гараже частного дома в Караганде случился взрыв газа. В результате пострадали три человека, двое из них в реанимации.

Также в Карагандинской области на газовой заправке близ Балхаша прогремел взрыв – взорвалась газовоздушная смесь в автомобиле. ЧП обошлось без пострадавших.

Что делать при взрыве и пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.