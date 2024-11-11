"Пытались сократить путь": застрявших в сугробе граждан Китая спасли в Карагандинской области

Спасатели вызволили граждан КНР из снежного плена в Карагандинской области. Их автомобиль застрял в сугробе, когда они пытались сократить путь, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сегодня в службу "112" Карагандинской области поступило сообщение о двух гражданах Китая, которые на машине застряли в сугробе и не могут самостоятельно выбраться.

"Пытавшиеся сократить путь и съехавшие с трассы мужчины были обнаружены спасателями в 15 км от села Аккора Каркаралинского района", - отметили в МЧС.

Автомобиль отбуксировали на трассу и сопроводили до районного центра. В медицинской помощи спасенные не нуждались.

В МЧС напомнили, что в непогоду следует двигаться только по большим дорогам и шоссе.

Ранее в Актюбинской области спасатели вызволили из снежного плена несколько автомобилей, застрявших в снегу в степи. Были спасены четыре человека, в медицинской помощи никто не нуждался.

А в Карагандинской области эвакуировали 32 человек из сломавшегося и замерзающего автобуса на трассе и доставили их в безопасное место. Пассажиры ехали из Астаны.

Также полицейские Актюбинской области оказали помощь водителю другого сломавшегося автобуса и его пассажирам, среди которых было 56 иностранцев.