56 иностранцев ехали из России и оказались в экстренной ситуации в Актюбинской области

Полицейские Актюбинской области оказали помощь водителю сломавшегося автобуса и его пассажирам, среди которых было 56 иностранцев, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, 7 ноября на трассе Самара - Шымкент, недалеко от поселка Калыбай, сломался рейсовый автобус Van Hool, следовавший из России в Таджикистан. Внутри находились 56 иностранцев, в том числе 4 несовершеннолетних.

"Патрульные оперативно эвакуировали пассажиров и разместили их в кемпинге. Никто не нуждался в медпомощи", - рассказали в ведомстве.

Стоит отметить, что минувшей ночью в Актюбинской области из-за непогоды были закрыты республиканские дороги.

"Полиция круглосуточно регулирует движение и оказывает помощь водителям", - отметили в МВД.

Ранее сообщалось, что в районе села Абай в Актюбинской области двое мужчин, несмотря на непогоду, уехали проверить скот и заблудились. Прибывшие на место спасатели эвакуировали застрявший в сугробе легковой автомобиль и вызволили людей.

Помимо этого, в 10 километрах от села Степное в снегу застрял автомобиль. На место незамедлительно выехали спасатели. Они вызволили из снежного плена застрявший автомобиль и находившихся в нем семерых человек, в том числе пятерых детей.