Казахстанец погиб под колесами Lamborghini блогера Бейбита Алибекова во время выполнения трюка

29 октября, пытаясь выполнить трюк, 22-летний парень пострадал под колесами Lamborghini, принадлежащего блогеру Бейбиту Алибекову. Сегодня пострадавший скончался в больнице, передает NUR.KZ.

Информацию о трагическом несчастном случае опубликовал сам блогер Бейбит Алибеков в TikTok.

"Многие спрашивают, почему пропал. К сожалению, новости не очень. Помните парня, который просил у меня активно машину - я ее ему не давал, мы еще в Telegram активно дискутировали, все за него просили.

Я ему дал автомобиль в итоге, для его трюка, там конкурс какой-то был, точно не знаю. И вот одна из попыток его трюка... не вышла. Попал в больницу с тяжелыми травмами, и сегодня утром, к сожалению, скончался", - рассказал блогер, выразив соболезнования родным и близким погибшего.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию. Нам подтвердили информацию о смерти в результате несчастного случая.

"29 октября на территории автодрома "Сокол" в селе Аксай, во время исполнения трюка при съемках видеоролика, 22-летний молодой человек по своей неосторожности попал под колеса автомобиля, которым управлял 45-летний водитель.

В результате пострадавший госпитализирован в районную больницу, где 30 октября скончался, не приходя в сознание", - сообщили в Департаменте полиции Алматинской области.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Добавим, Бейбит Алибеков, по данным с официального сайта партии Respublica, является владельцем медиахолдинга и издательства Blackberry. Блогер, основатель "Astana Watch Club".

В январе этого года в кулуарах мажилиса обсуждался вопрос, может ли блогер Бейбит Алибеков занять освободившееся в мажилисе депутатское кресло после отставки депутата Динары Шукижановой. Глава партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров тогда сообщил, что выбирать среди претендентов будет центральный совет по партийному списку.

Также отметим, что партия Respublica была официально зарегистрирована в Министерстве юстиции Казахстана 18 января 2023 года.

На выборах в мажилис в марте прошлого года партия набрала 8,59% голосов и получила 6 депутатских мандатов.