Распухал на глазах: девушка не смогла снять кольцо с пальца в Караганде (видео)

В Караганде спасатели помогли 24-летней девушке снять кольцо с распухшего пальца с помощью слесарного инструмента. Медицинская помощь не понадобилась, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как говорится в официальном Telegram-канале ведомства, в Караганде на номер 112 поступило сообщение, что 24-летняя девушка не может самостоятельно снять кольцо с пальца. Палец распухал на глазах.

Избавиться от украшения помогли сотрудники оперативного спасательного отряда при помощи слесарного инструмента. Медицинская помощь девушке не понадобилась.

"При возникновении ЧС звоните по номеру 112", - напомнили спасатели.

Похожий случай произошел в Караганде 16 октября: кольцо сдавило палец девушке 1990 года рождения так, что она не смогла снять его. С помощью шанцевых инструментов сотрудники оперативно сняли кольцо.

Помимо этого, в Кызылорде мужчине пришлось вызвать спасателей, чтобы те помогли ему снять шлем с головы. Как оказалось, он просто хотел сделать эффектное фото, но голова застряла.

Также помощь спасателей понадобилась маленькому ребенку, который застрял между плитами в разрушенном здании в городе Каратау Жамбылской области. Прибежавшая на крики ребенка мать не смогла ничего сделать, поэтому обратилась за помощью к спасателям.