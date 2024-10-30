Распухал на глазах: девушка не смогла снять кольцо с пальца в Караганде (видео)
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В Караганде спасатели помогли 24-летней девушке снять кольцо с распухшего пальца с помощью слесарного инструмента. Медицинская помощь не понадобилась, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как говорится в официальном Telegram-канале ведомства, в Караганде на номер 112 поступило сообщение, что 24-летняя девушка не может самостоятельно снять кольцо с пальца. Палец распухал на глазах.
Избавиться от украшения помогли сотрудники оперативного спасательного отряда при помощи слесарного инструмента. Медицинская помощь девушке не понадобилась.
"При возникновении ЧС звоните по номеру 112", - напомнили спасатели.
Похожий случай произошел в Караганде 16 октября: кольцо сдавило палец девушке 1990 года рождения так, что она не смогла снять его. С помощью шанцевых инструментов сотрудники оперативно сняли кольцо.
Помимо этого, в Кызылорде мужчине пришлось вызвать спасателей, чтобы те помогли ему снять шлем с головы. Как оказалось, он просто хотел сделать эффектное фото, но голова застряла.
Также помощь спасателей понадобилась маленькому ребенку, который застрял между плитами в разрушенном здании в городе Каратау Жамбылской области. Прибежавшая на крики ребенка мать не смогла ничего сделать, поэтому обратилась за помощью к спасателям.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2180441-raspuhal-na-glazah-devushka-ne-smogla-snyat-kolco-s-palca-v-karagande-video/