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Вызовом спасателей обернулось для кызылординца желание сделать эффектное фото в "спартанском" шлеме (фото, видео)

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Работа спасателей
Работа спасателей. Фото: пресс-служба МЧС РК

Решение сделать фото на память для жителя Кызылорды обернулось ЧП — голова застряла в железном шлеме. На место пришлось вызывать спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Как сообщает пресс-служба МЧС РК, на необычный вызов выезжали кызылординские спасатели, которым пришлось снимать с головы мужчины железный шлем.

"От жителя микрорайона Саяхат поступило сообщение, что с головы гостя в его доме не снимается железный шлем.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, пришли на помощь и помогли мужчине освободиться от "спартанского шлема", который он надел, собравшись сделать фото на память", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Недавно сотрудники МЧС спасли в области Абай двух мужчин, которые на своем автомобиле застряли посреди реки.

В апреле прошлого года маленький ребенок застрял между плитами в разрушенном здании в городе Каратау Жамбылской области. Прибежавшая на крики ребенка мать также не смогла помочь ему, поэтому обратилась за помощью к спасателям.

Помощь спасателей понадобилась и девочке из Риддера, которая взобралась на высокое дерево, а самостоятельно спуститься не смогла. Матери ребенка пришлось вызывать экстренные службы.

Спасатели помогли и врачам одного из травмпунктов в ВКО — медики не смогли снять кольцо с отекшего пальца девочки. Кольцо спасателям удалось снять лишь с помощью гидравлических кусачек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2088386-kyzylordinets-hotel-sdelat-foto-na-pamyat-i-zastryal-v-spartanskom-shleme-foto-video/

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