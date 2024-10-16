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Кольцо сняли с пальца девушки в Караганде

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Кольцо на столе
Кольцо. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Караганде спасатели МЧС оказали помощь девушке, у которой кольцо сдавило палец. С помощью шанцевых инструментов сотрудники оперативно сняли кольцо, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, кольцо сдавило палец девушке 1990 года рождения так, что она не смогла снять его без посторонней помощи.

"Спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС за короткое время при помощи шанцевых инструментов сняли кольцо с распухшего пальца", - рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о случае в Кызылорде, где мужчине пришлось вызвать спасателей, чтобы те помогли ему снять шлем с головы. Как оказалось, он просто хотел сделать эффектное фото, но голова застряла в железном шлеме.

Также спасатели помогли врачам одного из травмпунктов в ВКО - медики не смогли снять кольцо с отекшего пальца девочки. Это удалось сделать лишь с помощью гидравлических кусачек.

Помощь спасателей понадобилась и маленькому ребенку, который застрял между плитами в разрушенном здании в городе Каратау Жамбылской области. Прибежавшая на крики ребенка мать не смогла помочь, поэтому обратилась за помощью к спасателям.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2174804-kolco-snyali-s-palca-devushki-v-karagande/

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