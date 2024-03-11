Переломы костей и травма головы: мужчина упал в шахту лифта в новостройке Актобе
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38-летний мужчина упал в шахту лифта и получил множественные травмы в Актобе - инцидент произошел в новостройке, которая не сдана в эксплуатацию, передает сайт телеканала КТК.
Все произошло в доме напротив областной мечети "Нур Гасыр" - в самом центре Актобе.
В настоящее время выясняется, как пострадавший попал в шахту лифта.
По информации телеканала, новостройка еще не сдана в эксплуатацию и там еще идут строительные работы.
Пострадавший находится в больнице - по данным медиков, у него травмы головы и грудной клетки, а также перелом костей предплечья.
В ДЧС региона рассказали, как пострадавшего достали из шахты лифта.
"С помощью жестких носилок спасатели вынесли пострадавшего из строящегося здания и передали сотрудникам медицинской помощи", - сообщил главный специалист управления областного ДЧС Нурбек Оралбаев.
Источник: КТК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2066499-perelomy-kostey-i-travma-golovy-muzhchina-upal-v-shahtu-lifta-v-novostroyke-aktobe/