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Эзотерика

Переломы костей и травма головы: мужчина упал в шахту лифта в новостройке Актобе

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Человек нажимает на кнопку лифта
Лифт. Иллюстративное фото: pexels.com

38-летний мужчина упал в шахту лифта и получил множественные травмы в Актобе - инцидент произошел в новостройке, которая не сдана в эксплуатацию, передает сайт телеканала КТК.

Все произошло в доме напротив областной мечети "Нур Гасыр" - в самом центре Актобе.

В настоящее время выясняется, как пострадавший попал в шахту лифта.

По информации телеканала, новостройка еще не сдана в эксплуатацию и там еще идут строительные работы.

Пострадавший находится в больнице - по данным медиков, у него травмы головы и грудной клетки, а также перелом костей предплечья.

В ДЧС региона рассказали, как пострадавшего достали из шахты лифта.

"С помощью жестких носилок спасатели вынесли пострадавшего из строящегося здания и передали сотрудникам медицинской помощи", - сообщил главный специалист управления областного ДЧС Нурбек Оралбаев.

Источник: КТК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2066499-perelomy-kostey-i-travma-golovy-muzhchina-upal-v-shahtu-lifta-v-novostroyke-aktobe/

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