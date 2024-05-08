Лифт с людьми рухнул в жилом доме в Семее

Шесть человек попали в больницу после падения лифта в многоэтажном доме в Семее. По данному факту начато досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции области Абай.

Шесть человек госпитализировали в больницу после падения лифта в жилом доме в Семее. Начато досудебное расследование.

В Telegram-канале ДП области Абай добавили, что распространяемая информация о погибших в результате происшествия является ложной.

Напомним, в сентябре прошлого года в больнице Алматы пожилая женщина провалилась в шахту лифта - она прибыла в медучреждение для планового осмотра после перенесенной операции. По словам ее внука, в результате произошедшего женщина получила перелом малоберцовой кости, перелом четырех ребер, сотрясение мозга, ушибы и ссадины.

В октябре в Актау лифт упал и насмерть придавил 34-летнего мужчину.

В марте этого года в Актобе мужчина упал в шахту лифта и получил множественные травмы - инцидент произошел в новостройке, которая не была сдана в эксплуатацию.