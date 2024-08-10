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12-летняя девочка выпала с четвертого этажа в Темиртау

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Открытое окно
Открытое окно. Иллюстративное фото: Oleksandra Troian / Getty Images

Ребенок 2011 года рождения выпала из окна четвертого этажа в Темиртау. В этот момент рядом никого из взрослых не было. Девочка находится в больнице, передает eKaraganda.

Как рассказали в ДЧС Карагандинской области, девочка 12-ти лет выпала из окна четвертого этажа в Темиртау. На момент происшествия взрослых рядом не было, они находились в соседней комнате.

Ребенка госпитализировали.

Ранее в МЧС рассказывали о восьмилетнем ребенке, выпавшем из окна третьего этажа в Алматы.

В связи с этим в ведомстве призвали родителей:

  • не оставлять детей без присмотра;
  • окна квартир, где есть дети, оборудовать специальными защитными устройствами;
  • заблокировать оконные ручки, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно;
  • отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник.

Отметим, что это не единственный такой случай по стране за последнее время. В Восточно-Казахстанской области двухгодовалый ребенок выпал из окна. Недавно такой же случай произошел в Таразе.

В Алматы шестилетняя девочка попала в больницу с травмами после падения из окна квартиры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2147289-12-letnyaya-devochka-vypala-s-chetvertogo-etazha-v-temirtau/

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