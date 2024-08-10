12-летняя девочка выпала с четвертого этажа в Темиртау
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Ребенок 2011 года рождения выпала из окна четвертого этажа в Темиртау. В этот момент рядом никого из взрослых не было. Девочка находится в больнице, передает eKaraganda.
Как рассказали в ДЧС Карагандинской области, девочка 12-ти лет выпала из окна четвертого этажа в Темиртау. На момент происшествия взрослых рядом не было, они находились в соседней комнате.
Ребенка госпитализировали.
Ранее в МЧС рассказывали о восьмилетнем ребенке, выпавшем из окна третьего этажа в Алматы.
В связи с этим в ведомстве призвали родителей:
- не оставлять детей без присмотра;
- окна квартир, где есть дети, оборудовать специальными защитными устройствами;
- заблокировать оконные ручки, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно;
- отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник.
Отметим, что это не единственный такой случай по стране за последнее время. В Восточно-Казахстанской области двухгодовалый ребенок выпал из окна. Недавно такой же случай произошел в Таразе.
В Алматы шестилетняя девочка попала в больницу с травмами после падения из окна квартиры.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2147289-12-letnyaya-devochka-vypala-s-chetvertogo-etazha-v-temirtau/