Сразу трое подростков утонули в реке в Атырау
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Трое подростков утонули в реке Урал - тела двоих достали из воды водолазы - трагедия произошла сегодня, 26 августа, передает издание "Мой Город".
Трагедия произошла в селе Береке. В реке Урал утонили трое детей - информация об этом поступила в УЧС Атырау вечером, примерно в 17:25.
Прибывшие на место ЧП спасатели выяснили, что трое подростков 15-16 лет купались в необорудованном для купания месте.
Позже водолазы извлекли из воды тела двоих подростков, тело третьего утонувшего все еще ищут.
Напомним, в МЧС ранее призвали граждан соблюдать правила безопасности на воде
Правила безопасного поведения на воде:
- не купаться в запрещенных для купания местах;
- не нырять в воду с неизвестной глубиной;
- не заплывать за буйки;
- не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не подплывать к водным транспортам.
"Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - отметили в ведомстве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2153596-srazu-troe-podrostkov-utonuli-v-reke-v-atyrau/