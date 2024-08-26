Сразу трое подростков утонули в реке в Атырау

Трое подростков утонули в реке Урал - тела двоих достали из воды водолазы - трагедия произошла сегодня, 26 августа, передает издание "Мой Город".

Трагедия произошла в селе Береке. В реке Урал утонили трое детей - информация об этом поступила в УЧС Атырау вечером, примерно в 17:25.

Прибывшие на место ЧП спасатели выяснили, что трое подростков 15-16 лет купались в необорудованном для купания месте.

Позже водолазы извлекли из воды тела двоих подростков, тело третьего утонувшего все еще ищут.

Напомним, в МЧС ранее призвали граждан соблюдать правила безопасности на воде

Правила безопасного поведения на воде:

не купаться в запрещенных для купания местах;

не нырять в воду с неизвестной глубиной;

не заплывать за буйки;

не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не подплывать к водным транспортам.

"Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - отметили в ведомстве.