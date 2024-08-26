Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сразу трое подростков утонули в реке в Атырау

Опубликовано:

Человек тонет
Тонущий человек. Иллюстративное фото: Blandine Geneau / Getty Images

Трое подростков утонули в реке Урал - тела двоих достали из воды водолазы - трагедия произошла сегодня, 26 августа, передает издание "Мой Город".

Трагедия произошла в селе Береке. В реке Урал утонили трое детей - информация об этом поступила в УЧС Атырау вечером, примерно в 17:25.

Прибывшие на место ЧП спасатели выяснили, что трое подростков 15-16 лет купались в необорудованном для купания месте.

Позже водолазы извлекли из воды тела двоих подростков, тело третьего утонувшего все еще ищут. 

Напомним, в МЧС ранее призвали граждан соблюдать правила безопасности на воде

Правила безопасного поведения на воде:

  • не купаться в запрещенных для купания местах;
  • не нырять в воду с неизвестной глубиной;
  • не заплывать за буйки;
  • не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • не подплывать к водным транспортам.

"Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - отметили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2153596-srazu-troe-podrostkov-utonuli-v-reke-v-atyrau/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie