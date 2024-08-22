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"При неизвестных обстоятельствах": в полиции Атырау допрашивают друзей утонувшего подростка

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Мужчина тонет в воде
Утопающий. Иллюстративное фото: mrs/Getty Images

В Атырауской области утонул мальчик. В ДЧС сообщают, что инцидент произошел при неизвестных обстоятельствах, а в полиции ведут допрос подростков, кто был с ним в момент гибели, передает NUR.KZ.

По данным ДЧС Атырауской области, 22 августа в 01:40 поступил звонок, что в реке Жайык (в районе села Акжар) утонул ребенок.

"По прибытии выяснилось, что мальчик 2010 года рождения утонул во время купания в необорудованном месте при неизвестных обстоятельствах. Водолазы до утра вели поиск под водой. Сегодня в поисковых работах задействованы 16 спасателей, 4 единицы техники и 4 плавсредства", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, а всех подростков, кто в момент инцидента находился на месте происшествия - допрашивают.

"Всех подростков доставили в отделение полиции. Допрос проходит с участием психологов. Возбуждено уголовное дело. Началось всестороннее расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", - коротко сообщили в ведомстве.

В Астане в июне в реке Есиль утонул 17-летний парень, который поспорил с друзьями, что сможет переплыть с одного берега на другой.

Трагический инцидент произошел летом и в Мангистауской области. Утонул парень 2003 года рождения. Его отца удалось спасти. Они также купались в необорудованном месте.

Также на одной из баз отдыха в Актау погиб парень 2007 года рождения. На место происшествия выезжала бригада скорой медицинской помощи.

В Западно-Казахстанской области в начале июля утонул подросток 14-15 лет на базе отдыха близ села Желаево. По словам очевидцев, он не умел плавать. Мальчик якобы пришел на базу отдыха с друзьями, без сопровождения взрослых. 

В августе на Капчагайском водохранилище утонул молодой человек 2005 года рождения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2152249-pri-neizvestnyh-obstoyatelstvah-v-policii-atyrau-doprashivayut-druzey-utonuvshego-podrostka/

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