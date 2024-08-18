На Капчагае утонул 19-летний парень (видео)

На Капчагайском водохранилище утонул молодой человек 2005 года рождения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

На странице группы "Qonaev_qapshagay" опубликовали видео с информацией о том, что накануне на Капчагайском водохранилище произошел несчастный случай.

"Девочку, оказавшуюся в воде, удалось спасти, но, к сожалению, мальчика спасти не удалось", - написали в группе.

В пресс-службе ДЧС корреспонденту NUR.KZ прокомментировали публикацию.

"В ДЧС Алматинской области поступило сообщение от очевидцев, что на одном из городских пляжей Капчагайского водохранилища города Қонаев тонет человек.

По прибытии место вызова спасателей установлено, что на 5 городском пляже около пирса утонул парень 2005 года рождения. Силами спасателей Алматинской области тело было извлечено из воды и передано сотрудникам полиции.

ДЧС Алматинской области призывает граждан и гостей области соблюдать правила безопасности но воде", - прокомментировали в ДЧС.

Напомним, недавно в горной реке в Алматинской области утонул мужчина. 63-летний мужчина отдыхал вместе с семьей и друзьями у реки Каскеленка. Решив немного искупаться, мужчина зашел в воду, но сильное течение горной реки его унесло.

До этого во время ремонтно-восстановительных работ пешеходного моста через реку Чаган работник одного из ТОО по неосторожности упал с моста в воду и утонул. 47-летнего мужчину спасти не удалось. Тело извлекли из воды.

В этот же день семья из четырех человек утонула в Акмолинской области. Спастись астанчанам помешали сильный ветер и волны.

Что делать, если тонет человек

В ДЧС города Астаны объясняли, что если вы стали свидетелем того, как тонет человек, необходимо предпринять следующие действия:

бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его, позовите помощь;

окажите помощь людям, очутившимся в воде;

если вы оказались в воде, то сбросьте тяжелую одежду и обувь;

если тонущий не контролирует свои действия, подплывите к нему сзади и, захватив его за волосы, буксируйте к берегу;

добираясь до пострадавшего вплавь, обращайте внимание на течение реки.

"Нельзя бороться с сильным течением! Нужно плыть по течению, постепенно приближаясь к берегу. Воспользуйтесь плавающими предметами. Отталкивайте опасные предметы. Старайтесь не удариться и не запутаться в кустарниках", - объясняют специалисты.