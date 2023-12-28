Летевший в Костанай самолет вернулся обратно в Астану

Летевшему в Костанай самолету Qazaq Air пришлось вернутся в Астану из-за технических неполадок. До этого его задержали более чем на 4 часа, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, 28 декабря рейс IQ367 из Астаны в Костанай по расписанию должен был вылететь в 15:25. Однако из-за технических неполадок он был задержан на 4 часа 35 минут.

После противообледенительной процедуры борт вылетел в Костанай уже в 20:27. Однако вернулся обратно в столичный аэропорт из-за технической причины.

"Решение о возврате было принято экипажем по причине расположения базы техобслуживания в Астане. Борт проходит техническую проверку", – говорится в Telegram-канале Qazaq Air.

Теперь вылет запланирован на 00:40 29 декабря на другом самолете авиакомпании. Пассажирам этого рейса предоставили прохладительные напитки, питание, бесплатное перебронирование или 100-процентный возврат билетов.

Ранее в КГА сообщили, что в одном из самолетов авиакомпании Qazaq Air нашли неисправность.

По данным с сайта авиаперевозчика, Qazaq Air – это межрегиональная авиакомпания, созданная АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для повышения безопасности и доступности межрегионального авиасообщения в Казахстане и приграничных территориях соседних государств.