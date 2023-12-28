Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Летевший в Костанай самолет вернулся обратно в Астану

Опубликовано:

Самолет авиакомпании Qazaq Air в небе
Самолет Qazaq Air. Фото: t.me/qazaqair

Летевшему в Костанай самолету Qazaq Air пришлось вернутся в Астану из-за технических неполадок. До этого его задержали более чем на 4 часа, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, 28 декабря рейс IQ367 из Астаны в Костанай по расписанию должен был вылететь в 15:25. Однако из-за технических неполадок он был задержан на 4 часа 35 минут.

После противообледенительной процедуры борт вылетел в Костанай уже в 20:27. Однако вернулся обратно в столичный аэропорт из-за технической причины.

"Решение о возврате было принято экипажем по причине расположения базы техобслуживания в Астане. Борт проходит техническую проверку", – говорится в Telegram-канале Qazaq Air.

Теперь вылет запланирован на 00:40 29 декабря на другом самолете авиакомпании. Пассажирам этого рейса предоставили прохладительные напитки, питание, бесплатное перебронирование или 100-процентный возврат билетов.

Ранее в КГА сообщили, что в одном из самолетов авиакомпании Qazaq Air нашли неисправность.

По данным с сайта авиаперевозчика, Qazaq Air – это межрегиональная авиакомпания, созданная АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для повышения безопасности и доступности межрегионального авиасообщения в Казахстане и приграничных территориях соседних государств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053191-letevshiy-v-kostanay-samolet-vernulsya-obratno-v-astanu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.