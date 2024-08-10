Мальчик 2016 года рождения остался без присмотра взрослых дома и выпал из окна квартиры на третьем этаже в Алматы. В пресс-службе МЧС обратились к родителям, передает NUR.KZ.

Восьмилетний ребенок выпал из окна третьего этажа в Алматы, находясь в квартире без родителей. О его состоянии подробности не приводятся, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В целях недопущения несчастных случаев, связанных с падением детей из окон многоэтажек, в МЧС призвали родителей:

не оставлять детей без присмотра;

окна квартир где есть дети, оборудовать специальными защитными устройствами;

заблокировать оконные ручки, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно;

отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник.