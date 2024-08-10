Восьмилетний ребенок выпал из окна третьего этажа в Алматы
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Мальчик 2016 года рождения остался без присмотра взрослых дома и выпал из окна квартиры на третьем этаже в Алматы. В пресс-службе МЧС обратились к родителям, передает NUR.KZ.
Восьмилетний ребенок выпал из окна третьего этажа в Алматы, находясь в квартире без родителей. О его состоянии подробности не приводятся, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
В целях недопущения несчастных случаев, связанных с падением детей из окон многоэтажек, в МЧС призвали родителей:
- не оставлять детей без присмотра;
- окна квартир где есть дети, оборудовать специальными защитными устройствами;
- заблокировать оконные ручки, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно;
- отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2146782-vosmiletniy-rebenok-vypal-iz-okna-tretego-etazha-v-almaty/