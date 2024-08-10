Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Восьмилетний ребенок выпал из окна третьего этажа в Алматы

Опубликовано:

Мальчик забирается на подоконник
Ребенок лезет к окну. Иллюстративное фото: Halfpoint / Getty Images

Мальчик 2016 года рождения остался без присмотра взрослых дома и выпал из окна квартиры на третьем этаже в Алматы. В пресс-службе МЧС обратились к родителям, передает NUR.KZ.

Восьмилетний ребенок выпал из окна третьего этажа в Алматы, находясь в квартире без родителей. О его состоянии подробности не приводятся, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В целях недопущения несчастных случаев, связанных с падением детей из окон многоэтажек, в МЧС призвали родителей:

  • не оставлять детей без присмотра;
  • окна квартир где есть дети, оборудовать специальными защитными устройствами;
  • заблокировать оконные ручки, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно;
  • отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2146782-vosmiletniy-rebenok-vypal-iz-okna-tretego-etazha-v-almaty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie