Еще один казахстанец утонул в Таиланде

Море. Иллюстративное фото: pixabay.com

Официальный представитель МИД на брифинге в ведомстве заявил о том, что в Таиланде утонул еще один казахстанец, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее Айбек Смадияров подтвердил, что 1 июня в Таиланде утонул гражданин Казахстана.

"Это уже второй случай за последнюю неделю. 3 июня на том же побережье погиб еще один наш гражданин – тоже, несмотря на все запреты, пошел купаться и ушел под большие волны", –добавил он.

По его словам, консул сейчас оказывает содействием родственникам в оформлении необходимых документов, и в ближайшее время тела утонувших там граждан будут доставлены в Казахстан.

"По данным тайской полиции и спасателей, в основном, на такие поступки идут туристы из стран СНГ – статистика с каждым годом растет. Поэтому обращаемся к нашим гражданам - строго соблюдать все требования, законы и правила той страны, куда вы поехали.

Если запрещено купаться, то, значит, запрещено купаться. Волны в этот период очень опасны. Соблюдайте правила, чтобы не травмировать своих родных и близких", – призвал Айбек Смадияров.

Напомним, ранее стало известно, что казахстанец, который отдыхал в Таиланде, со слов его сестры, стал спасать тонувшую девушку и смог вытащить ее из воды. Однако самого молодого человека затянуло обратно. Парня спасли и доставили в больницу, где он был введен в кому.

Сегодня стало известно, что 24-летний парень скончался. У него остановилось сердце.

Представитель МИД Айбек Смадияров отметил, что в тот день никто не купался, а на пляже были выставлены ограничения.

В Таиланд также прилетели родители парня, также в Пхукет сразу выехал консул. Тайские врачи были против транспортировки молодого человека в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2023441-esche-odin-kazahstanets-utonul-v-tailande/