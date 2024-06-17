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Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Щучинске

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Ребенок смотрит в окно
Ребенок. Иллюстративное фото: pexels.com

Двухлетнего малыша госпитализировали с травмами в больницу - ребенок выпал с пятого этажа. Инцидент произошел в Щучинске в Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Щучинске двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа многоэтажного жилого дома, сообщается в Telegram-канале МЧС.

Малыша с различными травмами госпитализировали в больницу.

Напомним, что сегодня также стало известно о гибели трехлетнего мальчика, который выпал из окна пятого этажа и скончался. Ребенок получил тяжелые травмы.

Добавим, на официальном сайте представители МВД призвали граждан соблюдать правила безопасности. Они следующие:

  • не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок;
  • не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна;
  • установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно;
  • не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;
  • не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник;
  • не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон;
  • важно преподавать детям уроки безопасности. Учить старших детей присматривать за младшими;
  • тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства солнцезащиты - жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2118990-dvuhletniy-rebenok-vypal-iz-okna-pyatogo-etazha-v-shchuchinske/

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