Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Щучинске

Двухлетнего малыша госпитализировали с травмами в больницу - ребенок выпал с пятого этажа. Инцидент произошел в Щучинске в Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Щучинске двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа многоэтажного жилого дома, сообщается в Telegram-канале МЧС.

Малыша с различными травмами госпитализировали в больницу.

Напомним, что сегодня также стало известно о гибели трехлетнего мальчика, который выпал из окна пятого этажа и скончался. Ребенок получил тяжелые травмы.

Добавим, на официальном сайте представители МВД призвали граждан соблюдать правила безопасности. Они следующие:

не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок;

не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна;

установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно;

не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;

не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник;

не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон;

важно преподавать детям уроки безопасности. Учить старших детей присматривать за младшими;

тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства солнцезащиты - жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.