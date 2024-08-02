Упал памятник, затянуло в насос: прокуратура высказалась о трагедиях с детьми в Атырау

В последнее время в Атырау произошло несколько трагических случаев, связанных с гибелью детей. Выявляются ответственные лица, допустившие халатность, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области.

Как отмечается на официальном сайте надзорного органа, 4 июля в Парке Победы погибла девочка из-за падения бюста, который был закреплен ненадлежащим образом.

Спустя неделю, 10 июля, в детском саду мальчик упал в септик и погиб.

Через четыре дня, 14 июля, в городском центральном бассейне утонула девочка, а 26 июля в фонтане погиб другой ребенок из-за смертельных травм, причиненных насосом.

27 июля в селе Сагиз Кызылкугинского района подросток на мотоцикле столкнулся с верблюдом и скончался от полученных травм.

"Каждое дело стоит у нас на особом контроле. Сейчас принимаем меры для выявления и привлечения к ответственности лиц, чьи действия или халатность привели к этим трагедиям. В целях обеспечения безопасности детей мы нацелены на недопущение подобных случаев и повторения их в будущем", - рассказал прокурор Атырауской области Бауыржан Жумаканов.

В настоящее время в регионе реализуется проект "Счастливое и безопасное детство". Прокуроры посетили свыше 50 семей, оказавшихся в трудных бытовых условиях.

"Выявлены факты попрошайничества среди несовершеннолетних, родители привлечены к ответственности. Работа будет продолжена", - отметили в надзорном органе.

Напомним, памятник упал на 7-летнюю девочку во время сильного дождя и непогоды в Парке Победы в Атырау. В результате полученных телесных повреждений несовершеннолетняя скончалась в областной детской больнице.

О трагедии высказался аким города Шакир Кейкин. По мнению градоначальника, тяжелый бюст не мог упасть из-за ветра. Глава города взял дело на свой контроль.

Позже полиция обратилась с просьбой к тем, кто видел произошедшие события и помогал поднять памятник. Их призвали связаться со следователями для помощи в расследовании.

В начале июля в одном из частных детских садов в Атырау 4-летний ребенок погиб, провалившись в канализационный колодец.

А 26 июля ногу ребенка 2021 года рождения затянуло циркулярным насосом внутри фонтана на улице Айтеке би, в результате произошедшего ребенок скончался.

Вечером 27 июля в сельской местности 14-летний подросток, управляя мотоциклом, столкнулся с верблюдом. От полученных травм ребенок скончался на месте.