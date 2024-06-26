Памятник упал на девочку во время сильного дождя в Атырау

Памятник упал на 7-летнюю девочку во время сильного дождя и непогоды в Атырау. В результате происшествия ребенок скончался, передает NUR.KZ со ссылкой на городское управление полиции.

Как сообщили в ведомстве, 26 июня около 00.40 на площади в Парке Победы в Атырау на девочку 2017 года рождения упал памятник.

"В результате полученных телесных повреждений девочка скончалась в областной детской больнице. В настоящее время по данному факту проводится расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", - сообщили в УП Атырау.

Напомним, в Атырау разыгралась непогода. В городе затопило несколько улиц, падали деревья. Кроме того, сильный ветер повредил линии электропередачи, многие жители остались без света.

Ранее в РГП "Казгидромет" озвучили прогноз погоды по Казахстану на 25-27 июня. Тогда сообщалось, что в западных и северных регионах страны ожидаются дожди, а в отдельных районах - сильные дожди.