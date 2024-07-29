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Подросток на мотоцикле погиб, врезавшись в верблюда в Атырауской области

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Верблюд стоит в степи
Верблюд. Иллюстративное фото: pexels.com

В Атырауской области погиб подросток - мальчик, управляя мотоциклом, столкнулся с верблюдом. Он умер на месте, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

Трагедия произошла 27 июля примерно в 21:30 в селе Сагиз Кызылкогинского района. Подросток 2010 года рождения, управляя мотоциклом, столкнулся с верблюдом. От полученных травм ребенок скончался на месте.

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело, ведется комплексное расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", - сообщили в ДП Атырауской области.

Отметим, в мае этого года в Атырауской области в результате ДТП погиб ребенок - его сбили на мотоцикле. Подозреваемый в наезде - несовершеннолетний. В полиции отметили, что за два месяца до этого на последнего уже был составлен административный протокол по статьям 612, 93 КоАП РК за управление мотоциклом без водительского удостоверения.

Недавно в Медеуском районе Алматы произошла авария - водитель мотоцикла выехал на полосу встречного движения. В этот момент навстречу ему ехал автомобиль марки Zeekr. Произошло столкновение, мотоциклист получил телесные повреждения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2141551-podrostok-na-motocikle-pogib-posle-stolknoveniya-s-verblyudom-v-atyrauskoy-oblasti/

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