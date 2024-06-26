"Не мог упасть из-за ветра": аким Атырау высказался о памятнике, убившем девочку

О трагедии в Атырау, когда в результате падения памятника в Парке Победы погибла 7-летняя девочка, высказался аким города Шакир Кейкин, передает AtyrauPress.kz.

Глава Атырау рассказал, что 14 бюстов героев ВОВ были установлены в мае 2020 года на деньги спонсоров. После трагедии он взял дело на свой контроль.

"Я сам опытный строитель, поэтому, как упал такой тяжелый бюст, для меня тоже загадка. Сам попытался подвинуть его с места, не двигается. Поэтому считаю, сооружение не могло упасть из-за ветра", - высказался Шакир Кейкин.

По информации "Ак Жайык", в Атырау пострадал еще один ребенок. К счастью, он жив: в травмопункте у него был диагностирован перелом руки и наложен гипс. В данный момент пострадавший находится на амбулаторном лечении.

Напомним, на площади в Парке Победы в Атырау памятник упал на 7-летнюю девочку во время сильного дождя и непогоды. Инцидент произошел 26 июня около 00.40. В результате происшествия девочка скончалась в больнице.

Накануне на Атырау обрушилась непогода. В городе затопило несколько улиц, падали деревья. Сильный ветер повредил также линии электропередачи, многие жители остались без света.