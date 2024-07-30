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На больничной койке оказался житель СКО после разгрузки ящиков

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Машина скорой помощи
Машина скорой помощи. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Северо-Казахстанской области мужчина попал в больницу после того, как разгружал ящики с пестицидами. Он получил отравление, передает "Петропавловск.news".

Как сообщает региональное издание, в СКО мужчина разгружал ящики с пестицидами и получил отравление, после чего - попал в больницу.

36-летний мужчина поступил в многопрофильную городскую больницу скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии, с жалобами на тошноту, рвоту и головокружение, вызванные экзогенной интоксикацией.

Как сообщили изданию в пресс-службе медорганизации, пациента экстренно госпитализировали в реанимационное отделение. Ему проводят дезинтоксикационную терапию, восстановление кислотно-щелочного баланса, а также постоянный мониторинг жизненно важных показателей.

По словам самого пациента, он разгружал ящики с пестицидами без специальной защитной одежды, что, вероятно, и стало причиной его состояния.

"В настоящее время состояние пациента стабилизировалось, он находится под круглосуточным наблюдением медицинского персонала. Мужчине назначены консультации специалистов, для разработки дальнейшего плана лечения и профилактики", - сообщили в пресс-службе больницы.

Напомним, в начале июня сообщалось, что в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области двое детей скончались из-за отравления, трое других членов семьи были госпитализированы.

Факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье "Нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей и смерть двух или более лиц".

Позже соседи пострадавшей семьи рассказали подробности. Семья из пяти человек получила отравление — умерли двое детей, а трое других членов семьи оказались в больнице.

Отмечалось, что за день до трагедии семья употребляла в пищу полуфабрикаты и газированный напиток из сельского магазина. Тем временем жители поселка, где произошло отравление, заявили, что все произошло быстро — семье стало плохо после ужина. На ужин у них были пельмени.

Позже в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля рассказали о проведенном расследовании.

В начале июля в полиции озвучили причину гибели детей. Причиной смерти детей явилось острое отравление нитритами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2142141-na-bolnichnoy-koyke-okazalsya-zhitel-sko-posle-razgruzki-yashchikov/

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