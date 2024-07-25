Рабочий погиб на стройке в Астане

Трагедия произошла в Астане - на строительном объекте погиб рабочий. По факту гибели начато досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Кадры с места трагедии опубликовали в паблике astana__sergek в Instagram. По информации автора, мужчина упал с высоты и разбился насмерть.

Сообщается, что произошел несчастный случай. Трагедия случилась 19 июля.

В пресс-службе департамента полиции Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по факту гибели рабочего на строительном объекте полицией проводится досудебное расследование за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Согласно статье 277 УК РК, нарушение правил безопасности ведения горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.