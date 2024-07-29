Лошадь лягнула ребенка в голову на площади в Уральске

На Площади первого президента в Уральске лошадь лягнула пятилетнего ребенка в голову. Малыша госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести, передает "Мой город".

Случай произошел 27 июля около семи часов вечера на Площади первого президента. На пульт оператора "103" поступил вызов о том, что лошадь ударила копытом по голове ребенка.

"Малыша доставили в областную детскую многопрофильную больницу. Он госпитализирован в отделение травматологии. Состояние ребенка оценивается как средней тяжести. Ребенок получает необходимое лечение", - сообщили в Управлении здравоохранения ЗКО.

В пресс-службе департамента полиции региона рассказали, что в отношении владельца лошади составлен административный протокол по ст.407-2 КоАП РК "Нарушение законодательства РК в области ответственного обращения с животными". Он оштрафован на 10 МРП (36 920 тенге).

Отмечается, что ситуация на Площади первого президента вызывает множество нареканий со стороны горожан. Это место стало не только излюбленной площадью уральцев, но и прибыльной точкой для торговцев. Всевозможные батуты, электромобили, самокаты, аттракционы буквально заполонили территорию. При этом зачастую предприниматели не платят налоги.

Власти города ежегодно проводят рейды и пытаются бороться с незаконной торговлей и оказанием услуг. С начала лета сотрудники акимата вместе с полицейскими проводят разъяснительную работу. Однако эффекта от нее хватает ненадолго. Спустя пару часов после рейда торговцы возвращаются на привычные места.

"Многие предприниматели пренебрегают предупреждением. Поэтому нам пришлось конфисковать около 20 предметов незаконной торговли и оказания услуг. Работа в данном направлении будет продолжена. Однако хочется отметить, что со стороны горожан тоже есть спрос на их услуги и товары. Именно поэтому незаконные торговцы, пользуясь этим, снова и снова возвращаются на свои места", - сообщили в акимате Уральска.

Ранее в Павлодарской области произошло ДТП с участием табуна лошадей. Автомобиль Lada Largus столкнулся с шестью животными, которые бесхозно паслись на трассе. После этого водители других машин совершили наезд на скот, который лежал на проезжей части.

Также лошади спровоцировали серьезное ДТП на трассе Павлодар - Астана, когда переходили проезжую часть дороги.

А в Жезказгане лошадь упала в старый колодец, оттуда ее вызволяли при помощи спасательной веревки. Животное не пострадало.