Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Операцию по спасению лошади провели в области Ұлытау

Опубликовано:

Лошадь, обвязанная веревками
Спасение лошади. Скриншот: www.instagram.com/ulytau_tjd

В Жезказгане лошадь упала в старый колодец, оттуда ее вызволяли при помощи спасательной веревки. Животное не пострадало, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент по ЧС области.

Спасатели области Ұлытау вытащили из старого колодца в Жезказгане лошадь. Животное вытаскивали при помощи спасательной веревки, лошадь не пострадала, сообщили в областном ДЧС.

Момент спасения опубликовали в Instagram.

Зимой, в феврале, в Алматы мужчина вытащил щенка из ледяной проруби в одном из водных каналов города. Видео спасения животного растрогало пользователей соцсетей.

В апреле во время паводков казахстанским спасателям не раз приходилось вытаскивать животных из воды. Так, например, в Западно-Казахстанской области провели операцию по спасению лошадей. В другом случае там же их вытаскивали за уши.

В конце мая трогательное спасение собаки из канализационного люка попало на видео в области Жетісу.

Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2114685-spasenie-loshadi-provalivsheysya-v-staryy-kolodec-popalo-na-video-v-oblasti-lytau/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.