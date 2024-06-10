Операцию по спасению лошади провели в области Ұлытау
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В Жезказгане лошадь упала в старый колодец, оттуда ее вызволяли при помощи спасательной веревки. Животное не пострадало, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент по ЧС области.
Спасатели области Ұлытау вытащили из старого колодца в Жезказгане лошадь. Животное вытаскивали при помощи спасательной веревки, лошадь не пострадала, сообщили в областном ДЧС.
Момент спасения опубликовали в Instagram.
Зимой, в феврале, в Алматы мужчина вытащил щенка из ледяной проруби в одном из водных каналов города. Видео спасения животного растрогало пользователей соцсетей.
В апреле во время паводков казахстанским спасателям не раз приходилось вытаскивать животных из воды. Так, например, в Западно-Казахстанской области провели операцию по спасению лошадей. В другом случае там же их вытаскивали за уши.
В конце мая трогательное спасение собаки из канализационного люка попало на видео в области Жетісу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2114685-spasenie-loshadi-provalivsheysya-v-staryy-kolodec-popalo-na-video-v-oblasti-lytau/