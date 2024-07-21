Упавшую в яму корову пришлось вытаскивать спасателям в Шымкенте

В Шымкенте в Абайском районе спасателям пришлось вытаскивать из ямы корову. Животное обвязали веревками и вытянули, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Спасателям поступил вызов, что в Абайском районе Шымкента корова упала в яму.

️Прибыв на место инцидента, спасатели обвязали животное и приложив усилия, успешно вытянули его из ямы, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС.

Добавим, в июне в Жезказгане лошадь упала в старый колодец, оттуда ее вызволяли при помощи спасательной веревки. Животное не пострадало.

Также напомним, что в апреле во время паводков казахстанским спасателям не раз приходилось вытаскивать животных из воды. Так, например, в Западно-Казахстанской области провели операцию по спасению лошадей. В другом случае там же их вытаскивали за уши.