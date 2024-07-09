В Петропавловске назвали причину шокирующего массового отравления в селе Надежка. Известно, что накануне трагедии семья ела купленные в сельском магазине пельмени, колбасу, пиццу, а запивали все это газировкой. По информации телеканала, санврачи проверили местный магазин и нашли массу нарушений. Оказалось, пельмени, которые купила семья, изготавливали на дому без разрешительных документов. Всех причастных к нелегальному производству и продаже оштрафовали. Однако, как показала экспертиза, эти полуфабрикаты в смертельном отравлении не были виноваты. Причиной трагедии стала пищевая добавка, которая придает вкус и аромат копченостям. В каком именно продукте она содержалась в смертельно опасной дозе, следствие еще выясняет. "В рамках досудебного расследования проведен ряд экспертиз, по результатам которых причиной смерти детей явилось острое отравление нитритами. В настоящее время досудебное расследование, направленное на всестороннее полное и объективное исследование всех обстоятельств дела, продолжается", – сообщил старший инспектор пресс-службы ДП СКО Юрий Клыков. Источник: КТК Напомним, в середине июня в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области двое детей скончались из-за отравления. Позже стали известны подробности трагедии. Сообщалось, что за день до произошедшего семья употребляла в пищу полуфабрикаты и газированный напиток из сельского магазина. По данным Управления здравоохранения СКО, прибывшие медики констатировали смерть ребенка 2021 года рождения. Женщина 1996 года рождения и двое детей 2017 и 2014 годов рождения были доставлены в детскую областную больницу. Однако позже девочка 2017 года рождения также скончалась. В областном департаменте полиции завели уголовное дело, а в управлении здравоохранения региона создали спецкомиссию по разбору данного случая. Позже врачи рассказывали о состоянии выживших. Отмечалось, что матери оказывается психологическая помощь.