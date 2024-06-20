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Две девушки пропали на отдыхе в Костанайской области: найдено тело одной из них

Опубликовано:

Отдых у реки
Отдых у реки. Иллюстративное фото: pexels.com

В Костанайской области сегодня во время отдыха с родителями пропали две девушки. Тело одной из них извлекли из воды спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, сегодня в селе Варваринка близ реки Аят во время отдыха с родителями пропали две девушки 2008 и 2006 годов рождения (16 и 18 лет).

"Силами спасателей тело одной девушки извлечено из водоема без признаков жизни. Поиски второй девушки продолжаются", - рассказали в ДЧС Костанайской области.

Напомним, ранее в селе Кенерал Костанайской области утонули две девочки, которые купались без присмотра взрослых. Спасатели извлекли из водоема тело одной девочки без признаков жизни, а поиски второго подростка продолжились.

В Астане в реке Есиль утонул 17-летний юноша. Он поспорил с друзьями, что сможет переплыть с одного берега на другой.

Также близ Актау 21-летний парень утонул в канале "Шора", его отца спасатели успели вытащить из воды. Трагедия произошла в необорудованном для купания месте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2121135-dve-devushki-propali-na-otdyhe-v-kostanayskoy-oblasti-naydeno-telo-odnoy-iz-nih/

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