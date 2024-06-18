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Двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Усть-Каменогорске

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Ребенок смотрит в окно
Ребенок. Иллюстративное фото: pexels.com

Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Усть-Каменогорске - его госпитализировали. Мальчик самостоятельно забрался на подоконник, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДЧС.

В Усть-Каменогорске по улице Серикбаева из окна пятого этажа квартиры выпал двухлетний ребенок, сообщается на официальном сайте ДЧС ВКО.

Выяснилось, что в момент происшествия его мать была дома, но она ненадолго отвлеклась и не заметила, как ребенок забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал.

Мальчика госпитализировали в больницу.

На днях в Щучинске Акмолинской области произошел такой же случай - малыш выпал из окна пятого этажа и попал в больницу. В другом таком же случае, произошедшем в Астане, ребенка спасти не удалось.

Добавим, на официальном сайте представители МВД призвали граждан соблюдать правила безопасности. Они следующие:

  • не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок;
  • не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна;
  • установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно;
  • не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;
  • не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник;
  • не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон;
  • важно преподавать детям уроки безопасности. Учить старших детей присматривать за младшими;
  • тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства солнцезащиты - жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2119761-dvuhletniy-malchik-vypal-iz-okna-pyatogo-etazha-v-ust-kamenogorske/

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