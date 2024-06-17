Трехлетний мальчик погиб, выпав из окна в Темиртау
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В Сети появились сообщения о том, что в Темиртау погиб маленький ребенок – он выпал из окна пятого этажа. Информацию о гибели малыша подтвердили в управлении здравоохранения региона, передает NUR.KZ.
По данным Telegram-канала "Вечерняя Караганда", в городе Темиртау из окна 5-го этажа выпал 3-летний мальчик, который остался без присмотра взрослых.
"С многочисленными травмами он был госпитализирован в городскую Многопрофильную больницу, где скончался", – говорится в публикации.
Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу Управления здравоохранения Карагандинской области. Медики подтвердили эту информацию.
"Ребенок скончался от полученных тяжелых травм", – сообщили в ведомстве.
Как уберечь ребенка от падения из окна?
Представители МВД на своем официальном сайте ранее заявляли, что обеспокоены участившимися выпадениями из окон детей младшего возраста.
"Дети тянутся к открытым окнам, не зная о том, насколько это опасно. Важно помнить, что современные окна позволяют малолетним детям самостоятельно открывать их", – отмечали в ведомстве.
Тем не менее уменьшить риск выпадения ребенка из окна или балкона может каждый родитель. Для этого важно следовать правилам безопасности:
- Не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок.
- Не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна.
- Установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно.
- Не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей.
- Не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник.
- Не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон.
- Важно преподавать детям уроки безопасности. Учить старших детей присматривать за младшими.
- Тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства защиты от солнца – жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.
"Проявляйте осторожность и будьте бдительны! Помните, что ответственность за безопасность детей в доме, в первую очередь, несут родители", – подчеркнули правоохранители.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2118762-trehletniy-malchik-pogib-vypav-iz-okna-v-temirtau/