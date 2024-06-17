Трехлетний мальчик погиб, выпав из окна в Темиртау

В Сети появились сообщения о том, что в Темиртау погиб маленький ребенок – он выпал из окна пятого этажа. Информацию о гибели малыша подтвердили в управлении здравоохранения региона, передает NUR.KZ.

По данным Telegram-канала "Вечерняя Караганда", в городе Темиртау из окна 5-го этажа выпал 3-летний мальчик, который остался без присмотра взрослых.

"С многочисленными травмами он был госпитализирован в городскую Многопрофильную больницу, где скончался", – говорится в публикации.

Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу Управления здравоохранения Карагандинской области. Медики подтвердили эту информацию.

"Ребенок скончался от полученных тяжелых травм", – сообщили в ведомстве.

Как уберечь ребенка от падения из окна?

Представители МВД на своем официальном сайте ранее заявляли, что обеспокоены участившимися выпадениями из окон детей младшего возраста.

"Дети тянутся к открытым окнам, не зная о том, насколько это опасно. Важно помнить, что современные окна позволяют малолетним детям самостоятельно открывать их", – отмечали в ведомстве.

Тем не менее уменьшить риск выпадения ребенка из окна или балкона может каждый родитель. Для этого важно следовать правилам безопасности:

Не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок.

Не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна.

Установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно.

Не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей.

Не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник.

Не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон.

Важно преподавать детям уроки безопасности. Учить старших детей присматривать за младшими.

Тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства защиты от солнца – жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.

"Проявляйте осторожность и будьте бдительны! Помните, что ответственность за безопасность детей в доме, в первую очередь, несут родители", – подчеркнули правоохранители.