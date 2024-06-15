В шахту лифта упала женщина в одной из школ Астаны (видео)

В районе Алматы города Астаны в одной из школ женщина упала в лифтовую шахту. На помощь ей пришлось звать спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство по ЧС.

МЧС предоставило видео со спасательной операцией. На ней видно, как женщину, явно пострадавшую от падения, пытаются вытащить на поверхность.

Пострадавшей оказалась женщина 1986 года рождения. Как следует из отчета МЧС, ее благополучно извлекли и передали бригаде "скорой".

Министерство рекомендует при возникновении ЧС звонить по номеру 112.

В мае этого года мы рассказывали о случае в Семее, когда шесть человек попали в больницу после падения лифта в многоэтажном доме.

В марте в Актобе мужчина упал в шахту лифта и получил множественные травмы – инцидент произошел в новостройке, которая не была сдана в эксплуатацию.

В октябре прошлого года в Актау лифт упал и насмерть придавил 34-летнего мужчину.

А в сентябре того же года в больнице Алматы в шахту лифта провалилась пожилая женщина. Она прибыла в медучреждение для планового осмотра после перенесенной операции. По словам ее внука, в результате произошедшего женщина получила перелом малоберцовой кости, перелом четырех ребер, сотрясение мозга, ушибы и ссадины.