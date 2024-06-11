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Турист из Франции погиб на территории космодрома "Байконур"

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Ракету запускают с космодрома "Байконур"
Космодром "Байконур". Архивное фото: Bill Ingalls/NASA/Getty Images

На территории космодрома "Байконур" погиб 24-летний гражданин Франции. Назначена и проведена медицинская судебная экспертиза, передает NUR.KZ со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Как сообщили в Следственном отделе (на правах управления) Следственного комитета РФ на комплексе "Байконур", проводится доследственная проверка по факту смерти гражданина Франции на территории космодрома, в рамках которой осмотрено место происшествия, опрошен знакомый погибшего, а также назначена и проведена медицинская судебная экспертиза.

Согласно предварительным выводам эксперта, причиной смерти явилось обезвоживание организма, произошедшее в условиях экстремально жаркой и сухой температуры, осложненное хроническими заболеваниями.

Насильственный характер смерти гражданина исключен.

Также установлено, что погибший вместе с другим гражданином Франции нелегально попали на космодром.

Сообщается, что 24-летний погибший и его 27-летний товарищ не менее трех суток осматривали и фотографировали недействующие объекты, скрываясь при этом от правоохранительных органов.

В настоящее время проверка продолжается.

Сегодня РИА Новости со ссылкой на собственные источники сообщили, что 10 июня двое граждан Франции пытались проникнуть на территорию космодрома "Байконур". Они вышли на трассу и направились к высоким зданиям в степи.

По дороге одному стало плохо, в результате чего мужчина скончался.

Позже в ТАСС также со ссылкой на собственные источники сообщили, что туристы из Франции не пытались проникнуть на территорию "Байконура".

Сообщалось, что граждане Франции фотографировали здания в степи, но одному из них стало плохо, а второй турист пошел просить помощь на КПП, однако, помочь не успели, турист скончался от обезвоживания на территории, не контролируемой охраной космодрома.

Напомним, согласно информации Минцифры РК, Казахстан сдает космодром "Байконур" в аренду России за 115 млн долларов в год. Сумма остается неизменной с 1994 года.

Срок аренды несколько раз продлевался и в последний раз был продлен до 2050 года.

Также в МЦРИАП отвечали, может ли измениться сумма, за которую Казахстан сдает в аренду космодром.

Добавим, что, согласно информации на сайте Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Роскосмоса, строительство космодрома Байконур началось в мае 1955 года. А уже в декабре 1956 года стартовый комплекс был готов к испытаниям.

15 мая 1957 года состоялся первый, хоть и неудачный, пуск ракеты Р-7, на базе которой позже была создана ракета-носитель "Союз".

12 апреля 1961 года с первой стартовой площадки Байконура был запущен космический корабль "Восток" с первым летчиком-космонавтом планеты Юрием Гагариным.

В 1991 году, после распада СССР, космодром Байконур оказался на территории Казахстана. На основании "Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан об основных принципах и условиях использования космодрома Байконур", подписанного президентами РФ и РК 28 марта 1994 года, а также "Договора аренды комплекса Байконур между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан" от 18 ноября 1994 года, город и космодром Байконур был арендован Россией у Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2115567-turist-iz-francii-pogib-na-territorii-kosmodroma-baykonur/

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