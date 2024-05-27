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С предупреждением обратились к казахстанским родителям в Минпросвещения

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Насымжан Оспанова
Насымжан Оспанова. Кадр из видео: t.me/oqu_agartu

Председатель Комитета по охране прав детей обратилась к казахстанским родителям в связи с началом летнего периода, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство просвещения.

"Летний период требует особого внимания к безопасности детей. К сожалению, прошлым летом произошел ряд несчастных случаев с детьми. Основными причинами этих случаев являются выпадения из окон, утопление в арыках и септиках, ДТП и несчастные случаи вблизи колодцев.

Сегодня мы хотим обратиться к родителям: напоминайте детям о правилах поведения на дорогах, во дворах и при общении с незнакомыми людьми. Установите блокираторы на окнах, будьте особенно внимательны, когда дети находятся в воде.

Ваши внимание и ответственность играют ключевую роль в предотвращении несчастного случая", - говорит глава Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова в обращении, опубликованном в Instagram.

Напомним, в июле прошлого года трехлетний ребенок утонул в септике строящегося детсада на станции Тонкерис в Акмолинской области. Перед этим в Павлодарской области малыш умер, упав тоже в септик, который был закрыт деревянным настилом. Родителей в момент трагедии рядом не было.

Также в прошлом году ребенок выпал с 10 этажа и разбился насмерть в Астане, позже стало известно о другом случае в Алматы - четырехлетний мальчик, находясь дома без родителей, выпал с четвертого этажа. Его жизнь удалось спасти.

Недавно в Костанае мальчик выпал из окна второго этажа частного дома. Его госпитализировали с различными травмами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2107521-s-preduprezhdeniem-obratilis-k-kazahstanskim-roditelyam-v-minprosveshchenii/

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