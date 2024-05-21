Что известно о школьнике из Астаны, спасшем от падения 5-летнего ребенка

Школьник из Астаны Акан Акимжанов спас пятилетнего малыша от падения с высоты четвертого этажа. Герой рассказал подробности случившегося, передает NUR.KZ со ссылкой на Sputnik Казахстан.

Акимат Астаны во вторник публиковал видео, на котором было видно, как семиклассник Акан Акимжанов спасает от падения с балкона четвертого этажа 5-летнего ребенка.

Акан рассказал журналистам о своем героическом поступке. Оказалось, что ребенок искал свою маму, а семья приехала в гости к жильцам этого дома.

"Я был в беседке и увидел, что на балконе четвертого этажа висит маленький мальчик на перилах. Не думая, я бросил сумку на землю и побежал ему помогать. В лифте думал, как вытащить ребенка. А зайдя на балкон, я аккуратно в три подхода начал его вытаскивать. Взял его как маленького ребенка и отнес в лифт", - рассказал Акан Акимжанов.

Мама Акана Зухра Акимжанова рассказала, что мальчик - четвертый ребенок в семье. Всего их пятеро: четыре сына и дочь.

Женщина рассказала, что Акан - спокойный, выдержанный, у него есть стержень, характер, в школе его хвалят учителя, в классе он лидер. Также занимается футболом много лет.

"Такой у нас мальчик, мы им очень гордимся", - призналась Зухра Акимжанова.

Отметим, что о поступке Акана уже знают в школе-гимназии №31, в которой он учится. На странице школы в Instagram опубликовано видео, на котором видно, что администрация школы вручила ему памятный подарок.

Ранее глава горздрава Астаны обращалась к родителям в связи с участившимися в столице случаями выпадения детей из окон.

"С приходом весны и лета отмечаются плачевные факты падения детей из окон. Зачастую это происходит, когда малыши остаются без присмотра взрослых или невнимательного отношения и безответственности старших. Только с начала теплого сезона по городу было зарегистрировано 10 случаев падения с высоты, из них пятерых детей пришлось срочно госпитализировать. Как показывает статистика, в основном возраст детей от года до 14 лет", - рассказала Алия Рустемова.

Ранее в МЧС обратились к казахстанцам и напомнили о мерах безопасности в целях избежания выпадения детей из окон. Также уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева обращалась к казахстанским родителям и призывала обеспечивать безопасность детей, напомнив, что за беспечность родителей предусмотрена ответственность.