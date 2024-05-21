"Пять детей пришлось госпитализировать": в управздраве предупредили астанчан

Глава горздрава Астаны обратилась к родителям маленьких детей в связи с участившимися в столице случаями выпадения детей из окон, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщает официальный сайт акимата Астаны, руководитель Управления общественного здравоохранения столицы Алия Рустемова выступила с обращением к родителям малышей.

"С приходом весны и лета отмечаются плачевные факты падения детей из окон. Зачастую это происходит, когда малыши остаются без присмотра взрослых или невнимательного отношения и безответственности старших.

Только с начала теплого сезона по городу было зарегистрировано 10 случаев падения с высоты, из них пятерых детей пришлось срочно госпитализировать. Как показывает статистика, в основном возраст детей от года до 14 лет", – рассказала Алия Рустемова.

В ведомстве напомнили, что дети не всегда задумываются об угрозах для их жизни, поэтому это — прямая задача родителей.

Единственное и главное правило в таких случаях – ни в коем случае не оставлять детей дома одних. Нельзя подпускать их близко к окну и выпускать одних на балкон.

В целях предотвращения травматизма и возможности выпадения детей окна рекомендуется укомплектовать оконными блоками и замками безопасности.

Ранее в МЧС обратились к казахстанцам и напомнили казахстанцам о мерах безопасности в целях избежания выпадения детей из окон.

Отметим также, что ранее уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева обратилась к казахстанским родителям и призвала обеспечивать безопасность детей, напомнив, что за беспечность родителей предусмотрена ответственность.

Как уберечь ребенка от падения из окна

На своем официальном сайте МВД предупреждает об участившихся случаях выпадения из окон детей младшего возраста. Важно помнить, что современные окна позволяют малолетним детям самостоятельно открывать их. Уменьшить риск выпадения ребенка из окна или балкона может каждый родитель. Для этого важно следовать правилам безопасности: