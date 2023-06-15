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Турбулентность в полетах станет нормой из-за глобального потепления, заявили ученые

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Борт самолета
Борт самолета. Иллюстративное фото: pexels.com

Исследователи заявляют, что турбулентность во время полетов стала возникать чаще из-за того, что климат изменился, а планета слишком сильно нагрелась. Турбулентность становится более частым явлением, потому что скорость ветра на большой высоте меняется из-за горячего воздуха и выбросов углерода, передает BBC.

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Ученые из Университета Рединга в Великобритании изучили турбулентность, которая происходит во время полетов в ясную погоду. Они обнаружили, что с 1979 по 2020 годы сильная турбулентность увеличилась на 55% на типично загруженных маршрутах в Северной Атлантике. Ученые объясняют это изменением скорости ветра на больших высотах из-за горячего воздуха и выбросов углерода.

"После десяти лет исследований, показывающих, что изменение климата приведет к более частым случаям турбулентности в полетах даже в ясную погоду, теперь у нас есть данные, свидетельствующие, что наши прогнозы уже сбываются", — сказал профессор Пол Уильямс из Университета Рединга, соавтор исследования.

По словам ученых, страны должны инвестировать в улучшенные системы прогнозирования и обнаружения турбулентности. Иначе в течение следующих десятилетий каждый полет будет сопровождаться высокой турбулентностью.

Наибольший рост турбулентности наблюдался в США и Северной Атлантике. В Европе, на Ближнем Востоке и в Южной Атлантике зафиксирована более низкая турбулентность, но она все равно слишком высока.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2024677-turbulentnost-v-poletah-stanet-normoy-iz-za-globalnogo-potepleniya-zayavili-uchenye/

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