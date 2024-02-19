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"Рейс Алматы – Актау": на видео с кричащими пассажирами отреагировали в авиакомпании

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Самолет в небе
Самолет в небе. Иллюстративное фото: pexels.com

В соцсетях появилось видео, на котором якобы самолет авиарейса Алматы – Актау попал в турбулентную зону и напугал пассажиров. На ситуацию отреагировали в авиакомпании, передает Lada.kz.

На видео, опубликованном Instagram-пабликом 112­_aktau, видно только крыло самолета, а за кадром можно услышать испуганных пассажиров во время сильной тряски самолета.

При этом, как отмечает издание, официальной информации о том, какой компании принадлежит самолет, нет. Кроме того, на ролике не указаны дата и время полета.

В комментариях под публикацией пользователи соцсети написали, что этот самолет принадлежит авиакомпании SCAT.

Но в пресс-службе авиакомпании SCAT изданию не подтвердили данную информацию.

"Видео точно не касается наших самолетов. Законцовка крыла не такая, как на наших типах бортов. Плюс в нашем расписании прилет из Алматы в Актау только в вечернее время, когда уже темно. Бывает, что на чужие видео накладывают и звук, и информацию некорректную. В целом в турбулентности нет ничего опасного, но восприятие у людей бывает разное", – сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Напомним, в декабре прошлого года самолет авиакомпании SCAT вылетел в столицу из Алматы. Но приземлиться в Астане воздушное судно не смогло из-за погодных условий.

В начале года борт авиакомпании Air Astana не смог вылететь из аэропорта Уральска в Астану. Рейс перенесли на следующий день, пассажирам предоставили другой самолет.

Сегодня мы писали, что пассажирский самолет Embraer 195LR авиакомпании Air Serbia, выполнявший перелет из Белграда в Дюссельдорф, экстренно вернулся в аэропорт из-за аварии при взлете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061801-reys-almaty-aktau-na-video-s-krichaschimi-passazhirami-otreagirovali-v-aviakompanii/

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