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Семья с тремя детьми отравилась угарным газом в Алматы

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Печь в доме, где произошло отравление
Печь в доме, где произошло отравление. Фото: t.me/dchs_alm

В Алматы в микрорайоне Шугыла семья с тремя детьми отравилась угарным угазом, по предварительной версии, из-за незакрытой заслонки отопительной печи, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

Сегодня, 15 февраля, в 13:40 на пульт 112 ДЧС Алматы поступило сообщение от скорой медицинской помощи о том, что в микрорайне Шугыла Наурызбайского района семья отравилась угарным газом.

По предварительной версии, инцидент произошел из-за незакрытой заслонки отопительной печи на угле.

"Состояние членов семьи, в том числе троих 3 детей, – стабильное, взрослые отказались от госпитализации, но дети остаются под присмотром врачей. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", – сообщили в скорой медициной помощи.

Дом, в котором произошло отравление
Дом, в котором произошло отравление. Фото: t.me/dchs_alm

В ДЧС добавили, что на этой неделе, а именно 12 февраля, сотрудники УЧС Наурызбайского района проводили с данной семьей разъяснительную беседу о соблюдении правил безопасности в отопительный период.

Между тем спасатели отмечают, что многие жители частного сектора, чтобы дом не остыл, несвоевременно закрывают печную заслонку на время сна. Однако подобное действие может привести к заполнению дома угарным газом – вещества, не имеющего ни цвета, ни запаха, но очень опасного для жизни.

Напомним, в ноябре прошлого года в одном из кафе Павлодара произошло массовое отравление угарным газом – пострадали трое взрослых и двое детей.

Добавим, что по информации на сайте "Электронного правительства", угарный газ крайне ядовит для человека. Отравление им может нанести серьезный ущерб здоровью и закончиться летальным исходом.

Угарный газ не имеет запаха, потому его очень сложно распознать.

Симптомы отравления угарным газом (может быть от одного до нескольких симптомов): головокружение, тяжесть и пульсация в голове, головная боль, тошнота, рвота, удушье, одышка, кашель, слезящиеся глаза, утомление, дезориентация, обморок.

Первая помощь при отравлении угарным газом:

  • при легких отравлениях (головокружение и тошнота) – быстро вынести пострадавшего из зоны действия угарного газа, обеспечить приток свежего воздуха (открыть форточки и двери);
  • если пострадавший в сознании – дать понюхать нашатырный спирт, растереть тело, напоить крепким чаем или кофе, вызвать скорую помощь;
  • если пострадавший без сознания – немедленно начать делать искусственное дыхание до приезда скорой помощи.

Даже при легком отравлении угарным газом не оставляйте пострадавшего без присмотра до тех пор, пока его состояние полностью не придет в норму и готовьтесь при необходимости вызвать скорую помощь.

Для вызова службы скорой помощи наберите 103.

Для вызова службы спасения наберите 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2061240-semya-s-tremya-detmi-otravilas-ugarnym-gazom-v-almaty/

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