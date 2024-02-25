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Женщина с дочерьми отравилась угарным газом в Алматинской области

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Огонь горит в печи
Печь. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматинской области женщина и ее две дочери отравились угарным газом и были госпитализированы больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошел сегодня, 25 февраля, в 13:15 в селе Каратурык Енбекшиказахского района в частном жилом доме по улице Мынбаева.

Как сообщает ведомства, из-за нарушений правил эксплуатации печи на твердом топливе (неисправность печи) получили отравление угарным газом и были госпитализированы в ЦРБ Енбекшиказахского района села Шелек хозяйка дома 1974 года рождения, она находится в тяжелом состоянии, а также ее дочери 2009 и 2010 года рождения. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

На место ЧП выезжали сотрудники и техника ДЧС региона.

Напомним, на прошлой неделе в Алматы в микрорайоне Шугыла семья с тремя детьми отравилась угарным угазом, по предварительной версии, из-за незакрытой заслонки отопительной печи.

Добавим, что по информации на сайте "Электронного правительства", угарный газ крайне ядовит для человека. Отравление им может нанести серьезный ущерб здоровью и закончиться летальным исходом.

Угарный газ не имеет запаха, потому его очень сложно распознать.

Симптомы отравления угарным газом (может быть от одного до нескольких симптомов): головокружение, тяжесть и пульсация в голове, головная боль, тошнота, рвота, удушье, одышка, кашель, слезящиеся глаза, утомление, дезориентация, обморок.

Первая помощь при отравлении угарным газом:

  • при легких отравлениях (головокружение и тошнота) – быстро вынести пострадавшего из зоны действия угарного газа, обеспечить приток свежего воздуха (открыть форточки и двери);
  • если пострадавший в сознании – дать понюхать нашатырный спирт, растереть тело, напоить крепким чаем или кофе, вызвать скорую помощь;
  • если пострадавший без сознания – немедленно начать делать искусственное дыхание до приезда скорой помощи.

Даже при легком отравлении угарным газом не оставляйте пострадавшего без присмотра до тех пор, пока его состояние полностью не придет в норму и готовьтесь при необходимости вызвать скорую помощь.

Для вызова службы скорой помощи наберите 103.

Для вызова службы спасения наберите 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2062865-zhenschina-s-dochermi-otravilas-ugarnym-gazom-v-almatinskoy-oblasti/

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