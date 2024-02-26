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Мать с детьми отравились угарным газом в СКО

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Дрова горят в печи
Печь. Иллюстративное фото: aire images/Getty Images

Женщина и двое детей попали в больницу в результате отравления угарным газом в Северо-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошел накануне, 25 февраля, в 21:00 в частном доме в селе Кишкенеколь в СКО.

Хозяйка дома и ее дети получили отравление угарным газом и были госпитализированы в больницу.

Предварительная причина отравления - нарушение правил эксплуатации отопительной печи на твердом топливе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2062901-mat-s-detmi-otravilis-ugarnym-gazom-v-sko/

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