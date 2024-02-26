Мать с детьми отравились угарным газом в СКО

Женщина и двое детей попали в больницу в результате отравления угарным газом в Северо-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошел накануне, 25 февраля, в 21:00 в частном доме в селе Кишкенеколь в СКО.

Хозяйка дома и ее дети получили отравление угарным газом и были госпитализированы в больницу.

Предварительная причина отравления - нарушение правил эксплуатации отопительной печи на твердом топливе.