Мать с детьми отравились угарным газом в СКО
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Женщина и двое детей попали в больницу в результате отравления угарным газом в Северо-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Инцидент произошел накануне, 25 февраля, в 21:00 в частном доме в селе Кишкенеколь в СКО.
Хозяйка дома и ее дети получили отравление угарным газом и были госпитализированы в больницу.
Предварительная причина отравления - нарушение правил эксплуатации отопительной печи на твердом топливе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2062901-mat-s-detmi-otravilis-ugarnym-gazom-v-sko/