Тело мужчины нашли на Медеу

Тело мужчины нашли у плотины на Медеу. Согласно предварительным данным, он упал с высоты, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на городской департамент полиции.

"По факту обнаружения трупа молодого мужчины без признаков насильственной смерти начато расследование. По предварительным данным, он упал с высоты. Обстоятельства устанавливаются", – сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматы.

Добавим, в мае 2022 года в Алматы в салоне авто был найден мертвый мужчина. Позже был задержан гражданин 1989 года рождения. Как пояснили в полиции, мужчина дал признательные показания. Задержанный рассказал, что находился в состоянии алкогольного опьянения, повздорил со своим знакомым и якобы задушил его.

В декабре прошлого года в Алматы нашли мертвым мужчину, которого искали более недели.

Такая же ситуация произошла недавно в Павлодарской области – мужчина выехал на рыбалку на снегоходе и пропал, позже спасатели нашли его тело.