Тело мужчины нашли в машине в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Тело мужчины обнаружили в автомобиле в микрорайоне Айнабулак в Алматы. Рядом находился еще один мужчина, которого полицейские задержали, передает корреспондент NUR.KZ.

В паблике kris.p.original в Instagram появилось видео осмотра автомобиля полицейскими. В описании говорится о том, что "таксиста пырнули" в Айнабулаке.

Между тем, в Департаменте полиции Алматы отмечают, что на теле умершего не обнаружены признаки насильственной смерти.

"Департамент полиции города Алматы информирует, что в микрорайоне Айнабулак в автомашине марки Toyota обнаружено тело мужчины без явных признаков насильственной смерти.

Между тем, задержан гражданин Б., 1989 года рождения, который находился рядом с умершим. Не исключен конфликт между ними. Истинную причину смерти человека установит судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968003-telo-muzhchiny-nashli-v-mashine-v-almaty/