Тело нашли в машине в Алматы: задержанный дал признательные показания

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Тело мужчины обнаружили накануне в автомобиле в микрорайоне Айнабулак в Алматы. Задержанный по данному факту дал признательные показания, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Накануне сотрудниками полиции был задержан гражданин 1989 года рождения. Как пояснили в УП Жетысуского района Алматы, мужчина дал признательные показания.

Задержанный рассказал, что находился в состоянии алкогольного опьянения, повздорил со своим знакомым и якобы задушил его.

"В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти человека. Подозреваемый дал признательные показания, он водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в пресс-службе департамента.

О том, что в салоне авто был найден мертвый мужчина, стало известно накануне. Тогда сообщалось, что на теле погибшего не обнаружили следов насильственной смерти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968146-telo-nashli-v-mashine-v-almaty-zaderzhannyy-dal-priznatelnye-pokazaniya/