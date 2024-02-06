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Школьник получил огнестрельное ранение в ЗКО

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Охотник держит в руках ружье
Охотничье ружье. Иллюстративное фото: Jose A. Bernat Bacete / Getty Images

Ученик 11 класса получил ранение дробью на охоте, куда поехал со своим старшим братом. Подростка госпитализировали в больницу, передает "Мой город".

Как сообщает издание, случай произошел в Акжайыкском районе.

В департаменте полиции ЗКО рассказали, что в школьника по неосторожности выстрелил 30-летний мужчина. Несовершеннолетнего госпитализировали в больницу.

Проводится досудебное расследование по ст.114 УК РК (Неосторожное причинение вреда здоровью).

В районом отделе образования пояснили, что третьего февраля 17-летний ученик 11-го класса поехал на охоту вместе со своим старшим братом. Там он получил травмы.

"Как все произошло, мы не знаем, но после выстрела дробь попала в глаз, лицо, шею. Школьник жив. Родители претензий не имеют", - пояснили в отделе образования.

Аким района прокомментировал ситуацию. Он рассказал, что на охоте был один несовершеннолетний, остальные все взрослые. Все разрешения на пользование ружьем у охотников были.

В управлении здравоохранения ЗКО пообещали сообщить о состоянии школьника позже.

Отметим, что по ст.114 УК РК причинение средней тяжести вреда здоровью по неосторожности наказывается штрафом в размере до 80 МРП (295 360 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток. 

Согласно этой же статье, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. 

А в начале года 15-летний подросток пострадал от взрыва петарды в ВКО. Он нашел ее на улице Усть-Каменогорска. Мальчик поджег петарду, но не успел вовремя выкинуть. Она взорвалась прямо в его руке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2059390-shkolnik-poluchil-ognestrelnoe-ranenie-v-zko/

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