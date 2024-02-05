Ушедшего под лед вместе с машиной рыбака третьи сутки ищут в Карагандинской области (видео)

В Карагандинской области продолжаются поиски рыбака, который утонул вместе с машиной, провалившейся под лед. Спасатели рассказали, как проходит работа, передает телеканал "Астана".

Напомним, что ЧП произошло в минувшую субботу – компания из трех друзей решила порыбачить на гидроузле канала имени Сатпаева. Лед не выдержал веса машины и она провалилась в воду.

Два человека выбрались. А вот о судьбе 39-летнего мужчины пока ничего не известно. К спасательной операции подключились сотрудники ДЧС региона.

Сейчас водолазы обследуют дно, но пока безрезультатно.

"Работа в месте осложняется сложными погодными условиями – сильный ветер, метель, мороз, местами тонкий лед. Погружение происходит под лед при низкой температуре воды глубина погружения составляет до 4 метров, видимость отсутствует", – рассказал глава Управления ликвидации ЧС ДЧС Карагандинской области Нуржан Жакатаев.

Напомним, в последние дни января на реке Урал в Атырау под лед провалился автомобиль. 31-летний водитель погиб на месте.

Кроме того, в конце декабря внедорожник частично провалился под лед на озере в Акмолинской области. Тогда спасателям удалось вытянуть авто на поверхность. Никто не пострадал.

А вот годом ранее в Восточно-Казахстанской области при переправе по льду в воду провалился автомобиль. Внутри находилось пять человек, погибла женщина.

Тогда представители МЧС сообщали, что для безопасного проезда легковых автомобилей толщина ледяного покрова должна быть не менее 30 сантиметров, для грузовых автомобилей, в зависимости от массы самого автомобиля, – от 70 сантиметров.