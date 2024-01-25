Третий день в ВКО ищут тело мужчины, который замерз насмерть в снежной буре

Полицейские и спасатели уже несколько дней ищут в районе зимовки Сартау тело мужчины, который заблудился в снежной буре и замерз насмерть, передает YK-news.kz.

Несколько дней назад в ВКО двух мужчин в пути застала снежная буря, они сбились с пути. Один мужчина погиб. У второго, по предварительным данным, обморожение. За ним вылетел вертолет, чтобы доставить в больницу.

"Поиски продолжаются. Они осложняются тем, что в этом районе много снега, в котором утопает даже высокопроходимая техника. Вместе с сотрудниками полиции выехали несколько местных жителей, которые хорошо знают местность", – рассказали в полиции региона.

Кроме того, в ДЧС ВКО сообщили, что в поиске задействовали снегоход, поисковики также передвигаются на лыжах и лошадях.

Напомним, на прошлой неделе мужчина и подросток в Западно-Казахстанской области ушли искать скот, заблудились в буран и сильно замерзли. Их спас сотрудник полиции. Он довез людей до дома.

Также семью из трех человек отыскали в пургу акмолинские спасатели. Из-за нулевой видимости поиски замерзающих в степи пришлось проводить пешком. Из машины спасатели эвакуировали беременную женщину и ее сына, а глава семьи, ушедший до приезда помощи, сам добрался до ближайшего блокпоста.

В начале года в Акмолинской области спасатели искали пастухов, которые заблудились в буран в степи. Через полтора часа поисков двое пропавших были найдены. Их доставили к месту жительства.