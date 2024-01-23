Мужчина замерз насмерть в снежной буре в ВКО

В ВКО двух мужчин в пути застала снежная буря, они сбились с пути. Один мужчина погиб. У второго, по предварительным данным, обморожение. За ним вылетел вертолет, чтобы доставить в больницу, передает Altaynews.kz.

Как сообщает издание, на территории Маралдинского сельского округа произошла трагедия. Двое мужчин, возвращаясь на лошадях из села Ушбулак на участок Сарытау, попали в снежную бурю и заблудились.

Из-за непогоды им пришлось заночевать в дороге. К сожалению, один из них погиб, у второго, по предварительным данным, обморожение конечностей.

"Пострадавший находится на участке Сарытау. За ним вылетел вертолет, чтобы доставить его в Усть-Каменогорск для оказания дальнейшей медицинской помощи. В составе бригады санавиации ВКО врач-реаниматолог Александр Патрин и фельдшер Лариса Величко", - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения ВКО.

Напомним, ранее мужчина и подросток в Западно-Казахстанской области ушли искать скот, заблудились в буран и сильно замерзли. Их спас сотрудник полиции. Он довез людей до дома.

Также семью из трех человек отыскали в пургу акмолинские спасатели. Из-за нулевой видимости поиски замерзающих в степи пришлось проводить пешком. Из машины спасатели эвакуировали беременную женщину и ее сына, а глава семьи, ушедший до приезда помощи, сам добрался до ближайшего блокпоста.

В начале года в Акмолинской области спасатели искали пастухов, которые заблудились в буран в степи. Через полтора часа поисков двое пропавших были найдены. Их доставили к месту жительства.