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Начальник ОЧС получил обморожение при поисках семьи в степи Акмолинской области

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Пострадавших садят в карету скорой помощи акмолинские спасатели
Карета скорой помощи. Фото: ДЧС Акмолинской области

Семью из трех человек отыскали в пургу акмолинские спасатели. Из-за нулевой видимости поиски замерзающих в степи пришлось проводить пешком. Начальник отдела по ЧС Ерейментауского района получил обморожение, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел вечером 10 января в Ерейментауском районе Акмолинской области.

Жители села Еркиншилик выехали в районный центр для планового осмотра сына. В салоне автомобиля находились мальчик со сломанной рукой, его беременная мама и отец за рулем.

"В какой-то момент машина свернула с дороги Ерейментау - Тургай, мужчина пошел за водой и заблудился. На улице бушевал ветер со скоростью 30 метров в секунду, видимость была нулевая. Встревоженная долгим ожиданием женщина вызвала скорую помощь и спасателей", - рассказали в ДЧС региона.

Люди в машине спасателей и возле нее
Спасатели в вездеходе. Фото: ДЧС Акмолинской области

Сообщение с просьбой о помощи получил начальник отдела по ЧС Ерейментауского района Амангельды Доскенов. Спасатели незамедлительно выехали на место на вездеходе "Трэкол". Однако из-за нулевой видимости пришлось искать замерзающих в степи пешком.

"Получив легкое обморожение, начальник отдела поиски не прекратил, почти вслепую нашел машину с женщиной и ребенком. Передав свои координаты коллегам, он снова отправился в дорогу, теперь уже навстречу вездеходу", - рассказали в ведомстве.

Начальник отдела ЧС Ерейментауского отдела Амангельды Доскенов
Амангельды Доскенов. Фото: ДЧС Акмолинской области

Мать и сына пересадили в машину спасателей, доставили до трассы, где их уже ждала карета скорой помощи. В это же время стало известно, что глава семейства добрался до ближайшего блокпоста. К счастью, никто из спасенных не пострадал.

ДЧС Акмолинской области просит воздержаться от длительных поездок на автотранспорте. Планируя поездку за пределы населенных пунктов, спасатели рекомендуют прислушиваться к прогнозу синоптиков, не игнорировать СМС-сообщения от службы спасения, беречь себя и своих близких.

Ранее стало известно об участковом из Павлодарской области, который, занимаясь поиском потерявшихся овец, спас людей, застрявших в снежном заносе. Жители Экибастуза выехали на рыбалку, но из-за бурана заблудились и сутки просидели в машине. Полицейский помог им вытащить автомобиль и добраться до ближайшего населенного пункта.

В начале года в Акмолинской области спасатели искали двух пастухов, которые заблудились в буран в степи. Через полтора часа поисков пропавшие мужчины были найдены. К счастью, они не нуждались в медицинской помощи. Их доставили к месту жительства.

А в области Ұлытау заблудившийся из-за начавшегося бурана сельчанин 10 часов бродил по степи, практически не делая остановок. Его спасли полицейские и сотрудники МЧС. Мужчину передали врачам, которые признали его состояние удовлетворительным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2054945-nachalnik-ochs-poluchil-obmorozhenie-pri-poiskah-semi-v-stepi-akmolinskoy-oblasti/

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