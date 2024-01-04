Два пастуха заблудились в буран в степи в Акмолинской области
Опубликовано:
Двух пастухов, которые потерялись во время бурана, нашли спасатели Акмолинской области. Мужчины потерялись 2 января, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте ведомства, из-за плохих погодных условий в Аршалынском районе недалеко от села Тургень потерялись два пастуха.
Были начаты поиски, к которым подключились местные исполнительные органы.
Пропавших искали на вездеходе "ТРЭКОЛ".
Через полтора часа поисков были найдены пропавшие мужчины 1969 и 1966 годов рождения. Их обнаружили в 15 км. от села Тургень.
К счастью, спасенные в медицинской помощи не нуждались. Мужчин доставили по месту жительства.
На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично прийти в ближайшее отделение.
Информация, которую важно предоставить, следующая:
- личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.
В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.
Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2053820-dva-pastuha-zabludilis-v-buran-v-stepi-akmolinskoy-oblasti-video/